Leitartikel: Ein Plädoyer für Nüchternheit

Die Sehnsucht danach, die Dinge rosiger zu sehen, ist verständlich. Eine Gesellschaft braucht Zuversicht. Ohne sie kippt sie. In Erschöpfung, schlechtestenfalls in Zynismus. Hinzu kommt: Krisenrhetorik macht Menschen anfällig für einfache Antworten, die es aber in schwierigen Zeiten meist nur in der Theorie gibt. Hoffnung zu schüren, ist daher kein Luxus. Sie ist wirtschaftlich, politisch und seelisch ein Produktivitätsfaktor. Nur: Ein selektiver Blick auf die Wirklichkeit macht sie nicht besser. Er macht sie bloß angenehmer. Und am Ende steht dann wieder die Frage, die immer gestellt wird, wenn sich geschürte Hoffnungen in nichts auflösen: Warum hat niemand gesagt, wie arg es wirklich ist?

Gefährlich werden gute Nachrichten dort, wo sie zur Ausrede werden. Zum mentalen Weichzeichner: So schlimm ist es eh nicht. Österreich ist friedlich, organisiert, wohlhabend. Alles gut. Alles im Griff. Und überhaupt: Es gibt nur wenige Staaten, in denen es sich besser leben lässt als hier. Alles richtig. Der Vergleich mit dem Schlechteren tröstet. Der Vergleich mit dem Besseren treibt an. Politik sollte sich nicht an der Schwäche anderer messen, sondern an den eigenen Möglichkeiten. „Es könnte schlimmer sein“, ist der schlechteste Maßstab.

Ein Beispiel, nicht aus der Politik, aber typisch österreichisch: Das AKH und die MedUni Wien landeten gerade in einem Ranking von Universitätsspitälern auf Platz 20 weltweit. Klingt beeindruckend. Ist es auch. Nur: In der österreichischen Erzählung werden die anderen ausgeblendet. Bloß kein Vergleich, der wehtun könnte. München, Berlin, Zürich liegen in diesem Ranking vor Wien. Österreich ist gut. Aber die anderen sind besser. Der Balanceakt zwischen Zufriedenheit und Selbstzufriedenheit ist heikel.