Abgaben auf Arbeit: Österreich im Spitzenfeld

Im OECD-Schnitt stieg die Steuer- und Abgabenbelastung auf Löhne von kinderlosen Arbeitnehmern mit Durchschnittslohn im Vorjahr auf 35,1 Prozent der gesamten Lohnkosten. Spitzenreiter unter den 38 OECD-Ländern sind Belgien (52,5), Deutschland (49,3), Frankreich (47,2) sowie eben Österreich mit 47,1 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr zeigt sich laut der „Taxing Wages“- Studie ein minimaler Anstieg. Grund dafür ist die Abschaffung des Klimabonus, der die Steuerbelastung um 0,3 Prozentpunkte steigen ließ.

Von den 47,1 Prozent Lohnabgaben entfielen 11,4 Prozent auf Lohnsteuern, 14 Prozent auf Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitnehmer und 21,4 Prozent auf Abgaben durch die Arbeitgeber. Während der Anteil der Lohnsteuern damit sogar etwas unter dem OECD-Schnitt (23,4) liegt, sind die Sozialabgaben der Arbeitnehmer und die Lohnnebenkosten der Arbeitgeber deutlich höher als der OECD-Durchschnitt (8,1 bzw. 13,5 Prozent). Im Ländervergleich rangiert Österreich beim Dienstnehmeranteil der Sozialversicherungsabgaben an sechster Stelle, was die Lohnnebenkosten betrifft an achter Stelle.