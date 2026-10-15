Politikerporträts: Erwin Wurm macht Sobotka zur Skulptur

Ein Besuch im Kunsthistorischen Museum. Guido Messling ist Experte für deutsche Malerei. Wie liest man ein historisches Porträt? Oft wisse man heute gar nicht, wo sich Porträts ursprünglich befunden haben, erklärt er. Hingen sie in einer privaten Stube, waren sie als Geschenk an andere Herrscherhäuser gedacht, sollten sie eine Ehe anbahnen oder das Volk beeindrucken?

Für alle gilt: „Letztendlich sind wir ja alle eitel und wollen in einer bestimmten Art und Weise wahrgenommen werden“, sagt Messling und führt zu einem Porträt eines unbekannten Mannes, 1529 gemalt von Barthel Beham. Der Dargestellte rechnet, scheint ein Gelehrter zu sein, trägt aber auch Statussymbole wie einen Ring mit noch nicht identifiziertem Wappen, einen Degen und einen Paltrock. Das Bild seiner Frau zeigt diese im Pelz. Messling: „Um diese Zeit gab es im Gebiet des Deutschen Reiches Hunderte Kleiderordnungen. Nichts, was eine dargestellte Person trägt, ist zufällig. Aber manchmal wollte man für ein privates Porträt diese Kleiderordnungen überschreiten und zeigen, dass man sich zu Höherem berufen fühlt.“

Wenige Schritte weiter hängt ein Bildnis Kaiser Maximilians von Albrecht Dürer. Die Inschrift und das Wappen mit dem doppelten Reichsadler machen klar, wer hier abgebildet ist. „Zeitgenossen hätten den Kaiser auch an seiner charakteristischen Nase erkannt“, erklärt Messling. Dürer zeigt Maximilian würdevoll, aber ohne Insignien seiner Macht. Keine Krone, kein Zepter, nur einen Granatapfel hält er in Händen. Dieser Granatapfel könnte ein Hinweis auf den Schwiegervater von Maximilians Sohn Philipp sein, Ferdinand von Aragon, der 1492 die Mauren aus Granada vertrieben hat. Der Kaiser hatte Dürer in die Pfalz gerufen, gleich nach dem Tag seiner Ankunft. „Er wusste wohl, dass es mit ihm zu Ende ging.“ Kurze Zeit später starb Maximilian. Wie dieses letzte Bild von ihm ausgefallen ist, hat er wohl mitentschieden.