Wiener Grüne: Pühringer und Kraus stellen sich der Wiederwahl

Eine gemeinsame Kandidatur für die Spitze war 2021 ein Novum für die Partei. Beim ersten Antreten wurden Pühringer und Kraus mit 83,6 Prozent gewählt. Der Stimmungstest 2024 war nicht ganz so erfolgreich. 76,8 Prozent der grünen Basis votierten damals bei einer Landesversammlung für die beiden Obleute.

Die aktuelle Situation stellt sich für die Wiener Grünen durchaus rosig dar. Bei der Wien-Wahl im Vorjahr durfte sich die Partei über einen Stimmanteil von 14,5 Prozent freuen. Damit konnte sie ihr bisher bestes Ergebnis aus dem Jahr 2020 (14,8 Prozent) nahezu egalisieren.

Auf Bezirksebene durfte man sich sogar über ein All-Time-High freuen: In vier Bezirken stellen die Grünen dort inzwischen die Vorsteherin bzw. den Vorsteher. In Währing, der Josefstadt und in der Hochburg Neubau ist die Ökopartei schon länger an der Macht. 2025 gesellte sich einigermaßen überraschend Margareten zur Riege dazu.