Leitartikel: Vier Euro, fünf Dreamliner und eine Standortfrage

Österreich beschäftigt sich dieser Tage intensiv mit der Frage, wie viele Menschen es braucht, um einen SPÖ-Vorsitzenden abzulösen. Einen Parteichef auf Abruf, zwei geschäftsführende Vorsitzende und einen künftigen Vizekanzler später gibt es immerhin eine Übergangslösung. Die Koalitionspartner mahnen unterdessen Stabilität ein. Die Regierungsarbeit dürfe unter dem SPÖ-Hickhack nicht leiden, der Wirtschaftsstandort müsse gestärkt werden. Im „Jahr des Aufschwungs“ soll jetzt der „Herbst der Ergebnisse“ folgen.

Schade nur, dass sich Wirtschaft weder an Personalrochaden noch an Regierungsprogramme und damit verbundene Parolen hält. Wie konkret Standortfragen werden können, zeigt sich gerade bei Austrian Airlines. Das ist im medialen Scheinwerferlicht auf die SPÖ und ihren Ja-­neinvielleicht-Vorsitzenden ein bisschen untergegangen. Denn bei der rot-weiß-roten Airline, die längst deutsch ist, aber immer noch für ein gewisses Selbstverständnis hierzulande steht, wackelt ein Teil der Flottenerneuerung.

Fünf neue Dreamliner könnten statt in Wien an einem anderen Standort des Lufthansa-­Konzerns landen. Die Begründung der AUA ist wenig überraschend: Der Standort sei zu teuer. Eine Studie des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt zeigt, dass die staatlich verursachten Kosten hierzulande um 85 Prozent gestiegen sind, im europäischen Vergleich um 47 Prozent. AUA-Chefin Annette Mann fordert deshalb einmal mehr, die Flugabgabe von zwölf auf acht Euro zu senken.