Marterbauers Erfolgsgeheimnis

Wie ist das erklärbar? Der Finanzminister polarisiert nicht, sondern gibt sich überparteilich. Als linker Ökonom ist er ursprünglich zwar als „potenzieller Sprengmeister“ (Kronen Zeitung) der Koalition dargestellt worden, er nimmt sich selbst aber zurück und bekennt sich zum schwarz-rot-pinken Kompromiss.

So akzeptiert er, dass es keine Mehrheit für eine Erbschaftssteuer gibt, die er gerne hätte. Dem gemeinsamen Ziel, das gesamtstaatliche Defizit auf drei Prozent der Wirtschaftsleistung zu drücken, gibt er wiederum einen solchen Vorrang, dass es auch eigenen Parteifreunden wehtut.

Die Devise lautet: Jede Maßnahme muss gegenfinanziert werden. Nicht nur eine Lohnnebenkostensenkung, die ÖVP und NEOS wichtig ist, sondern auch die Halbierung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel, die im Juli vor allem auf Wunsch der SPÖ erfolgt ist. Herausgekommen ist zu ihrem Leidwesen die Paketsteuer, die seit 1. Oktober gilt und den Entlastungseffekt weitgehend auffrisst.