Pig schlägt sein ORF-Direktorenteam zur Bestellung vor

Unter den vier zentralen Direktorinnen und Direktoren sowie neun Spitzen für die ORF-Landesstudios finden sich sechs Personen, die in ihren Funktionen wiederbestellt werden sollen: Technikdirektor Harald Kräuter sowie die Landesstudio-Chefs Edgar Weinzettl (Wien), Alexander Hofer (NÖ), Klaus Obereder (OÖ), Esther Mitterstieler (Tirol) und Werner Herics (Burgenland). Sieben sollen neu an Bord kommen: Michael Krön für Programm und Brands, Silvia Lieb für Finanzen, Angelika Simma-Wallinger für Audience und Plattformen sowie Gerd Schneider (Salzburg), Sigrid Hroch (Steiermark), Martin Weberhofer (Kärnten) und Julia Ortner (Vorarlberg). Das von Pig angepeilte "strikt" ausgewogene Geschlechterverhältnis wird bei fünf Frauen und acht Männern allerdings verfehlt. Für das Auswahlverfahren zog Pig externe Berater hinzu, um ein transparentes, objektives, nachvollziehbares und nicht-diskriminierendes Auswahlverfahren sicherzustellen und damit den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen.