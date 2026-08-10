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Pig schlägt sein ORF-Direktorenteam zur Bestellung vor

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Der künftige ORF-Chef Clemens Pig schlägt sein Direktorenteam vor
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Am Dienstag schlägt der designierte ORF-Generaldirektor Clemens Pig dem ORF-Stiftungsrat sein 13-köpfiges Direktorium zur Bestellung vor. Es entscheidet sich somit, ob der gebürtige Tiroler Anfang 2027 mit seinem persönlichen Dream-Team in seine fünfjährige Amtszeit startet oder er noch personelle Änderungen vornehmen muss. Die nicht-öffentliche Sitzung im ORF-Zentrum am Küniglberg startet um 10 Uhr und dürfte mehrere Stunden in Anspruch nehmen.

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Unter den vier zentralen Direktorinnen und Direktoren sowie neun Spitzen für die ORF-Landesstudios finden sich sechs Personen, die in ihren Funktionen wiederbestellt werden sollen: Technikdirektor Harald Kräuter sowie die Landesstudio-Chefs Edgar Weinzettl (Wien), Alexander Hofer (NÖ), Klaus Obereder (OÖ), Esther Mitterstieler (Tirol) und Werner Herics (Burgenland). Sieben sollen neu an Bord kommen: Michael Krön für Programm und Brands, Silvia Lieb für Finanzen, Angelika Simma-Wallinger für Audience und Plattformen sowie Gerd Schneider (Salzburg), Sigrid Hroch (Steiermark), Martin Weberhofer (Kärnten) und Julia Ortner (Vorarlberg). Das von Pig angepeilte "strikt" ausgewogene Geschlechterverhältnis wird bei fünf Frauen und acht Männern allerdings verfehlt. Für das Auswahlverfahren zog Pig externe Berater hinzu, um ein transparentes, objektives, nachvollziehbares und nicht-diskriminierendes Auswahlverfahren sicherzustellen und damit den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen.

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