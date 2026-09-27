Papst Leo XIV. besucht Pilgerort Lourdes

Am dritten Tag seiner Frankreich-Reise besucht Papst Leo XIV. das südwestfranzösische Lourdes, einen der größten christlichen Wallfahrtsorte der Welt. Dort wird er mit sieben Menschen zusammentreffen, die in ihrer Kindheit Opfer sexuellen Missbrauchs durch Priester oder Lehrer an katholischen Schulen wurden. Die katholische Kirche in Frankreich bemüht sich seit Jahren um die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle, deren Zahl eine Kommission seit 1950 auf 330.000 geschätzt hat.
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Nach seiner Messe mit 800.000 Menschen in Paris am Samstag feiert der Papst in Lourdes am Sonntag eine weitere Messe am Vormittag unter freiem Himmel. Er trifft außerdem mit Helfern zusammen, die sich in Lourdes um die Pilger kümmern, die an Krankheiten oder Behinderungen leiden. Am Abend nimmt er an einer traditionellen Fackelprozession teil.