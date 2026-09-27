Papst Leo XIV. besucht Pilgerort Lourdes

© Afp, APA, LUDOVIC MARIN home Aktuell Politik

Am dritten Tag seiner Frankreich-Reise besucht Papst Leo XIV. das südwestfranzösische Lourdes, einen der größten christlichen Wallfahrtsorte der Welt. Dort wird er mit sieben Menschen zusammentreffen, die in ihrer Kindheit Opfer sexuellen Missbrauchs durch Priester oder Lehrer an katholischen Schulen wurden. Die katholische Kirche in Frankreich bemüht sich seit Jahren um die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle, deren Zahl eine Kommission seit 1950 auf 330.000 geschätzt hat.

von APA