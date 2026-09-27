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Deutsche Konservative in Umfrage weit hinter AfD

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Miserable Werte: die Parteichefs Söder (CSU) und Merz (CDU)
©Afp, APA, TOBIAS SCHWARZ
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Die deutschen Unionsparteien sind einer Umfrage zufolge landesweit auf 19 Prozent gefallen und erreichen damit ihren niedrigsten in dieser Legislaturperiode gemessenen Wert. Im aktuellen Sonntagstrend des Instituts INSA für die Zeitung "Bild am Sonntag" verlieren CDU/CSU einen Prozentpunkt. Die extrem rechte AfD kommt unverändert auf 29 Prozent und damit auf Platz eins.

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Die mit CDU und CSU regierenden Sozialdemokraten (SPD) und die Grünen legen demnach jeweils um einen Prozentpunkt zu und erreichen 14 beziehungsweise 15 Prozent. Die Linke verliert einen Punkt und kommt auf zehn Prozent. Die liberale FDP fällt ebenfalls um einen Punkt auf vier Prozent, das populistische BSW bleibt bei drei Prozent.

Für die Umfrage wurden vom 21. bis 25. September 1.203 Menschen befragt. Die maximale statistische Fehlertoleranz beträgt nach Angaben von INSA 2,9 Prozentpunkte.

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