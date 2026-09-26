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Deutscher Außenminister trifft russischen Amtskollegen

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Deutschlands Außenminister Johann Wadephul
©APA, dpa, Michael Kappeler
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Deutschlands Außenminister Johann Wadephul hat sich in New York mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow getroffen. Das erste bilaterale Treffen der Außenminister der beiden Länder seit Jahren fand am Rande der UNO-Generaldebatte in einem Besprechungszimmer der russischen Seite im UNO-Gebäude statt. Die deutsche Seite habe um das Treffen gebeten, zitierte die Nachrichtenagentur TASS die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa.

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Es ist das erste Gespräch auf dieser Ebene seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine 2022. Seitdem waren deutsche und russische Regierungsvertreter zwar bei verschiedenen internationalen Treffen gemeinsam vertreten, direkte Gespräche auf Außenministerebene blieben jedoch aus.

Das Treffen in New York findet vor dem Hintergrund anhaltender Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Krieges statt. Wadephul und Lawrow halten sich wegen der Generaldebatte der Vereinten Nationen in der US-Metropole auf. Zunächst war nicht bekannt, welche konkreten Themen die beiden Außenminister besprachen.

21.09.2026, Brandenburg, Schönefeld: Johann Wadephul (CDU), Außenminister, steigt in einen Flieger der Flugbereitschaft der Luftwaffe um zur UN-Vollversammlung nach New York zu fliegen. Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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