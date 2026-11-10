Rubio für europäische Unterhändler bei Ukraine-Gesprächen

Rubio nannte die derzeit in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfindenden Ukraine-Gespräche "sehr produktiv". Vermittelt werden diese von den US-Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner. Ein US-Beamter sagte, sowohl Kiew als auch Moskau hätten ihre Positionen im Vorfeld "ein wenig flexibilisiert". Auch Kushner sagte, die Differenzen hätten sich verringert.

In der vergangenen Woche hatte US-Präsident Donald Trump ein "sehr großes" Abkommen in Aussicht gestellt, das auch "ganz Europa" betreffen könnte. Die Ankündigung hatte Befürchtungen in Europa geweckt, bei einem möglichen Abschluss übergangen zu werden. In Abu Dhabi waren die Europäer sowie Entsandte der NATO und der EU nun zwar vertreten, saßen allerdings nicht mit am Verhandlungstisch.

Der deutsche Außenminister Johann Wadephul hob seinerseits zum Ende des G7-Treffens in Paris die Geschlossenheit der westlichen Demokratien beim Beistand für die Ukraine hervor. Das gemeinsame Abschlusskommuniqué unterstreiche die "unerschütterliche Unterstützung für die Ukraine und ihr mutiges Volk" bei der Verteidigung ihrer Souveränität und territorialen Integrität, sagte Wadephul am Dienstag. Deutschland werde seine Hilfe für die Ukraine auch 2027 fortsetzen.

Berlin werbe bei seinen Partnern dafür, "gemeinsam noch mehr zu tun". Während die Ukraine, die USA und ihre Verbündeten nach einer diplomatischen Lösung suchten, setze Russland seine Angriffe auf die zivile Infrastruktur fort, sagte Wadephul. Sollte sich der Westen von der Ukraine abwenden, würde dies Russland zu weiteren Angriffskriegen ermutigen. Die G7 wollten deshalb ihre Widerstandsfähigkeit gegen Sabotage, Cyberattacken und andere hybride Bedrohungen stärken und die internationale Zusammenarbeit ausbauen. Der G7 gehören Deutschland, Frankreich, die USA, Kanada, Großbritannien, Italien und Japan an.