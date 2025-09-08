ORF-Sommergespräche: Quantität und Quote vs. Qualität

In meiner Blase bin ausgerechnet ich jene qualifizierte Minderheit, die den Stil, wie Klaus Webhofer die Sommergespräche führt, gut findet. Für einen, der seit jeher alle Reichweiten des ORF-Evergreens archiviert, ist diese Einschätzung besonders bemerkenswert. Denn nach Leonore Gewessler, Beate Meinl-Reisinger, Andreas Babler und Christian Stocker liegt die Zuschauerzahl laut den vorläufigen Messungen um 26,5 Prozent tiefer als im Vorjahr mit Martin Thür. 469.000 statt 638.000: Das könnte Herbert Kickl am Montag nur aufholen, wenn er 1,55 Millionen Seher hätte. So viel Publikum gäbe es aber wohl höchstens für die Breaking News, dass er Kanzler würde. Die geringste Zuschauermenge der Sommergespräche seit 2011 mit Ingrid Thurnher steht schon vor der stärksten Zugnummer fest.

Das ist die herkömmliche Betrachtungsweise, seit Generalintendant Gerhard Zeiler den öffentlich-rechtlichen Rundfunk vor 30 Jahren auf Quote getrimmt hat. Also wird auch heuer am 9. September die Bilanz des ORF zu einer seiner erfolgreichsten Sendereihen vor allem diese Daten möglichst gut aussehen lassen. Im medialen Triple-Q des Hauses rangiert die Qualität längst hinter Quantität und Quote, denn Letztere sind maßgeblich für Werbeeinschaltungen. Kunden, Publikum und Kritiker haben das mitvollzogen. Horse-Race-Journalism im Sinne sportlicher Rennergebnisse bedient eine Medienlogik, deren Potenzierung zur Social-Media-Konsequenz die öffentliche Debatte dominiert.