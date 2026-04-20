Ingrid Thurnher räumt im ORF auf, spricht aber nicht darüber

Der ORF ist eine kleine Welt, in der die große ihre Probe hält. Wenn diese Abwandlung des überstrapazierten Zitats von Friedrich Hebbel zutrifft, dann: Gute Nacht Österreich! Nirgends fände die gleichnamige Satiresendung von Peter Klien aktuell mehr Grundlage als an ihrem Ursprung. Während die Medienlandschaft insgesamt dringend hilfreiche Politik benötigt, konzentriert sich alles auf die öffentlich-rechtliche Trutzburg. Durch diesen Tunnelblick wird es paradoxerweise aber noch unübersichtlicher.

Während Vizekanzler Andreas Babler am Montag bei einem Symposium zu „Medien und Demokratie“ die „Missstände“ auf dem Küniglberg als „wahre Katastrophe“ bezeichnet, dringt von dort der nächste Personal-Skandal nach außen: Werbevermarktungschef Oliver Böhm ist beurlaubt. Nach Pius Strobl, Roland Weißmann und Hannes Aigelsreiter vervollständigt er das Quartett der Bestverdiener außer Gefecht. Ingrid Thurnher räumt auf. Doch das Wie verschlechtert die Perspektive der interimistischen Generaldirektorin.