Xenia Daum ist die neue ÖWA-Präsidentin

Daum bedankte sich nach ihrer Wahl bei Mitgliedern und Vorstand für das Vertrauen und kündigte eine Weiterentwicklung der ÖWA an: „Die ÖWA steht für Transparenz, Objektivität und Zukunftsorientierung. Sie vereint höchste Standards in Qualität und Unabhängigkeit und bildet die Grundlage für vergleichende Datenanalysen im digitalen Markt. Damit schafft sie eine wesentliche Basis für fundierte Entscheidungen und nachhaltige Entwicklungen am österreichischen Werbemarkt.“

Zugleich würdigte sie ihren Vorgänger Georg Doppelhofer: „Die ÖWA in ähnlicher Weise weiterzuentwickeln, wie Georg Doppelhofer es in den vergangenen sechs Jahren getan hat, bedeutet in große Fußstapfen zu treten.“