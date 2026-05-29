Xenia Daum ist die neue ÖWA-Präsidentin

Die Österreichische Webanalyse hat Xenia Daum zur Nachfolgerin von Georg Doppelhofer gewählt. Im Fokus stehen künftig der Ausbau der Social-Media-Erhebung und digitale Bewegtbildmessung.
Die Österreichische Webanalyse (ÖWA) hat Xenia Daum zur neuen Präsidentin gewählt. Die Geschäftsführerin der Kleine Zeitung und Vertreterin der COPE Content Performance Group folgt auf Georg Doppelhofer, der seine Funktion nach fast sechs Jahren zurücklegt.
„Große Fußstapfen“
Daum bedankte sich nach ihrer Wahl bei Mitgliedern und Vorstand für das Vertrauen und kündigte eine Weiterentwicklung der ÖWA an: „Die ÖWA steht für Transparenz, Objektivität und Zukunftsorientierung. Sie vereint höchste Standards in Qualität und Unabhängigkeit und bildet die Grundlage für vergleichende Datenanalysen im digitalen Markt. Damit schafft sie eine wesentliche Basis für fundierte Entscheidungen und nachhaltige Entwicklungen am österreichischen Werbemarkt.“
Zugleich würdigte sie ihren Vorgänger Georg Doppelhofer: „Die ÖWA in ähnlicher Weise weiterzuentwickeln, wie Georg Doppelhofer es in den vergangenen sechs Jahren getan hat, bedeutet in große Fußstapfen zu treten.“
Neue Social-Media-Erhebung geplant
Im Rahmen der Generalversammlung präsentierte die ÖWA zudem eine geplante neue Social-Media-Erhebung. Laut Daum unterstreicht die Veröffentlichung entsprechender Daten die Rolle der ÖWA als Marktinstanz und soll transparent machen, welche Reichweiten österreichische Medienangebote auf sozialen Netzwerken erzielen. Auch die digitale Bewegtbildmessung bleibt Thema innerhalb der Organisation.
Änderungen im Vorstand
Im Vorstand kam es zu mehreren personellen Veränderungen. Altersbedingt ausgeschieden sind Martin Gaiger (k-digital Medien), die ehemalige Präsidentin Gerlinde Hinterleitner (Der Standard), der langjährige Vizepräsident Stefan Lauterer (ORF) sowie Hermann Petz (New Media Online). Ebenfalls nicht mehr Teil des Gremiums sind Sylvia Dellantonio (willhaben) und Josef Almer (Azerion).
Der neue ÖWA-Vorstand
Der neue ÖWA-Vorstand, der von der Generalversammlung am 28. Mai 2026 für zwei Jahre gewählt wurde, besteht aus:
Präsidentin: Xenia Daum (Content Performance Group)
Vizepräsidenten: Stefan Pollach (ORF Online und Teletext), Mirko Popofsits (WPP Media Service)
Kassier + Stv.: Nikolaus Beier (Sportradar Medien Services), Niki Fellner (oe24)
Schriftführer + Stv.: Matthias Stöcher (Standard Verlagsgesellschaft), Georg Klauda (k-digital Medien)
Weitere Mitglieder des Vorstandes: Markus Bacher (ProSiebenSat.1 Puls 4 GmbH), Roman Breithofer (Media 1 Mediaplanung), Georg Burtscher (Russmedia Digital), Georg Doppelhofer (RegionalMedien Austria), Georg Hainzl (DJ Digitale Medien), Matthias Krapf (New Media Online), Helmut Schoba (VGN Digital), Jürgen Stecher (IPG Mediabrands)
Steckbrief
Xenia Daum
Xenia Daum war vom Start weg in der Privatsender-Branche und leitete danach zehn Jahre die digitale Vermarktung der Styria Media Group. Deren Flaggschiff Kleine Zeitung steuert sie seit 2023 als CEO.