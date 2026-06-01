ORF-Wahl: Mitarbeiter verschickten Hilfspakete an Stiftungsräte

Das Hilfspaket solle eine „freundliche, aber unmissverständliche Erinnerung“ daran sein, dass politische Wünsche bei der ORF-Wahl am 11. Juni keine Rolle spielen dürften und die weisungsfreien Räte allein die fachliche Eignung der Bewerberinnen und Bewerber beurteilen sollen, hieß es in einer Aussendung.

Dass die gesetzlich vorgesehene Unabhängigkeit gegenwärtig gelebt werde, bezweifeln die Hunderten ORF-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter, die sich der Initiative angeschlossen haben, mit Blick auf diverse Medienberichte und Äußerungen von Politikern zur Wahl.