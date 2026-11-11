Bis September 13 Prozent mehr Einbürgerungen

Rund die Hälfte der Einbürgerungen von Jänner bis September entfielen auf Frauen, knapp ein Drittel auf Unter-18-jährige und mehr als ein Fünftel an Menschen, die bereits in Österreich geboren wurden. Der Großteil der Neo-Österreicher (14.171) hat hier auch seinen Wohnsitz. In dieser Gruppe gab es ein Plus von 30 Prozent zum Vorjahreszeitraum.

Ein Viertel der Neueingebürgerten, die auch hier leben, waren davor syrische Staatsbürger. Elf Prozent waren davor Afghanen, weiter elf Prozent Türken. Fünf bzw. vier Prozent waren davor Bürgerinnen und Bürger des Irans oder Bosnien-Herzegowinas.

Besonders stark gestiegen ist die Zahl der Einbürgerungen in Kärnten (plus 78 Prozent auf 647), Wien (plus 53 Prozent auf 5.037) und Vorarlberg (plus 46 Prozent auf 1.025). Nur in Oberösterreich gab es einen Rückgang um 18 Prozent auf 1.399 Einbürgerungen.

Über 70 Prozent der Einbürgerungen erfolgten aufgrund eines Rechtsanspruchs. Die Mehrheit davon betraf Menschen (7.033), die nach mindestens sechsjährigem Wohnsitz in Österreich und "aus besonders berücksichtigungswürdigen Gründen" eingebürgert wurden. Dazu gehören nachgewiesene Deutschkenntnisse und nachhaltige Integration, die Geburt in Österreich, eine EWR-Staatsangehörigkeit oder Asylberechtigung. 412 Personen wurden aufgrund eines mindestens 15-jährigen Wohnsitzes in Österreich und einer nachhaltigen Integration eingebürgert. Weitere 629 Personen wurden eingebürgert, weil sie mit einer Österreicherin oder einem Österreicher verheiratet sind. Dazu kommen fünf politisch Verfolgte des Nationalsozialismus und 5.731 Nachkommen solcher. Die Mehrheit davon sind daneben auch israelische, US- oder britische Staatsbürger.

Etwas über 1.100 Personen wurden "im Ermessen" eingebürgert. Fast 4.700 Staatsbürgerschaften wurden unter dem Titel "Erstreckung" verliehen. Dies betraf fast 700 Ehepartnerinnen oder -partner von Eingebürgerten sowie rund 4.000 Kinder.

Für FPÖ-Chef Herbert Kickl sind die Zahlen Anlass für Kritik an der Bundesregierung und vor allem an der ÖVP. Den freiheitlichen Klubobmann stört vor allem, dass rund ein Drittel der Einbürgerungen mit österreichischem Wohnsitz auf davor syrische und afghanische Staatsbürger entfiel. Er sieht darin "die direkten Spätfolgen der Migrationspolitik seit dem Jahr 2015". Seine Partei werde im Nationalrat einen Antrag einbringen, um den "Automatismus vom Asylstatus zum rot-weiß-roten Pass" zu kappen. Hierbei werde die ÖVP dann "Farbe bekennen" müssen, heißt es in einer FPÖ-Aussendung.

Die Menschenrechtsorganisation SOS Mitmensch sieht "dringenden Handlungsbedarf" mit Blick auf in Österreich geborene Kinder ohne Staatsbürgerschaft. Deren Zahl sei mit rund 13.000 in den ersten drei Quartalen heuer wesentlich höher gewesen, als die 4.389 hier geborene Personen, die eingebürgert wurden. Damit werde es bald 300.000 Menschen geben, die in Österreich geboren wurden und hier leben, aber keine Staatsbürgerschaft besitzen. "Alle verfügbaren Studien zeigen, dass die Staatsbürgerschaft für im Land geborene Kinder ein positiver Motor für Zugehörigkeit, Bildungserfolg und Arbeitschancen ist. Darüber hinaus ist die Staatsbürgerschaft ein wichtiger Baustein für demokratische Beteiligung", so der Sprecher der Organisation, Alexander Pollak.