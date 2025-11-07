Österreicher wollen überwiegend keine Politik nach Vorbild Trumps

Nur 24 Prozent der Befragten (1.000 Personen der webaktiven österreichischen Bevölkerung ab 16 Jahren) könnten sich einen solchen politischen Kurs wie aktuell in den USA hierzulande vorstellen. Am ehesten würden die Anhänger bzw. Anhängerinnen der FPÖ (49 Prozent) US-amerikanische Verhältnisse in Österreich begrüßen.

Auch ein engerer Kontakt österreichischer Parteien zur Republikanischen Partei unter Trump wird laut Gallup von der Mehrheit (62 Prozent) abgelehnt. Nur 21 Prozent sind dafür. Hier sticht erneut die FPÖ-Anhängerschaft mit 39 Prozent Zustimmung hervor.

56 Prozent der Befragten sehen große Ähnlichkeit zwischen den politischen Positionen der FPÖ und der Politik Trumps. Andere Parlamentsparteien haben laut der Erhebung aus Sicht der Bevölkerung nur wenig mit Trumps Politik gemeinsam.