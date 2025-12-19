Donald Trump verlangt Mondlandung bis 2028 – per Dekret

Nach Trumps Rückkehr ins Weiße Haus hatte es zunächst Spekulationen gegeben, dass das Mondprogramm der NASA gekürzt oder sogar ganz gestrichen werden könnte. Trump verfolgte wie sein damaliger Berater Musk zunächst das Ziel, den Fokus der US-Raumfahrt auf den Mars zu verlagern.

Musk war nach Trumps Amtsantritt im Jänner in dessen Regierung als Beauftragter für massive Einsparungen in den Ministerien und Behörden zuständig. Nach vier Monaten als Sonderberater verkündete der SpaceX-Chef aber seinen Rückzug aus der Regierung und zerstritt sich mit Trump.