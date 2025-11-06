Trumps Ballroom: Aufregung im Weißen Haus

Wir erreichten den East Wing über das Besucherzentrum. Ein stillos kitschiger Bau aus den 40er-Jahren, mit dunklen Gängen und Porträts an den mit Holz verkleideten Wänden, einem unterirdischen Bunker und den Büros von Nancy Reagan. Mit dem Hauptgebäude war er über die Kolonnade, einem Säulengang, verbunden. Harry Truman nannte das Weiße Haus das ‚nobelste Gefängnis der Welt‘. Theodore Roosevelt, der den East Wing 1902 erbauen ließ, beschrieb es als ‚Museum des schlechten Geschmacks‘.

Franklin D. Roosevelt ließ den East Wing 1942 erweitern und aufstocken. Kritiker reagierten empört. Der neue East Wing passe nicht zum neoklassizistischen Stil des Weißen Hauses, er sei unharmonisch und nichtssagend, der finanzielle Aufwand eine Zumutung in Zeiten der Not und des Kriegs. Der East Wing war vielleicht kein architektonisches Juwel, hatte jedoch eine symbolische Bedeutung, die Trump nun zertrümmerte. Von hier gingen wichtige kulturelle und humanitäre Initiativen der ‚First Ladies‘ aus.

Betty Ford setzte sich für Gleichberechtigung der Frauen ein (Equal Rights Amendment). Nancy Reagan mit ‚Just say No‘ engagierte sich gegen Rauschgift. Rosalyn Carter setzte sich für Menschen mit psychischen Erkrankungen ein, leitete die ‚Commission on Mental Health‘. Laura Bush gründete das ‚National Book Festival‘, lud Autoren für Lesungen ein. Michelle Obama organisierte die ‚Let’s Move!‘-Kampagne gegen Übergewicht bei Kindern.