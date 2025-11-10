ICE-Razzien am 26 Federal Plaza: Trumps Abschiebemaschine in New York

Für Millionen New Yorker beginnt der Tag wie immer, für Monica Moreta-Galarza endet er im Schock: Vor dem Einwanderungsgericht am 26 Federal Plaza wird ihr Ehemann von maskierten ICE-Beamten abgeführt. Als sie fleht, mitgehen zu dürfen, stößt ein Agent sie zu Boden, ihr Kopf prallt auf. „Cállate“, brüllt er. Die Szene wird gefilmt – und geht viral.

Der Vorfall steht exemplarisch für das, was Anwälte und Beobachter als neue Härte der Trump-Regierung im Einwanderungssystem beschreiben. Das Gericht, lange ein vergleichsweise sicherer Ort nüchterner Verfahren, ist zur Falle geworden.