2nd Opinion: Nobelpreis für Nichtpolitik

Ob Donald Trump den Friedensnobelpreis verdient, weiß ich nicht. Irgendwie ja, denn wenn sein 20-Punkte-Plan hält und es tatsächlich zu einem dauerhaften Frieden im Nahen Osten kommt, wüsste man nicht, wer in unseren Tagen mehr für den Frieden getan hätte als der viel gescholtene US-Präsident mit den orangen Haaren. Vor allem würde man nicht einsehen, warum sein Vorgänger Barack Obama ihn bekommen hat und er nicht.

Ich persönlich halte die seinerzeitige Zuerkennung des Nobelpreises an Obama ohnehin für einen typischen Akt des europäischen Antiamerikanismus: Man hat Obama dafür ausgezeichnet, dass unter seiner Ägide Amerika nicht so war, wie es normalerweise ist. Jetzt ist Amerika wieder so, wie es normalerweise ist, und das mögen die Europäer nicht, wohl aber die Mehrheit der Amerikaner.

Was wiederum den Europäern nur zeigt, wie recht sie mit ihrer Ansicht haben, dass die Amerikaner ein ungebildetes, unkultiviertes Volk sind, das man verachtet, auf dessen politische Führung man nur leider angewiesen ist, weil das eigene politische Personal eine einzige Niederlage ist, allen voran der lächerliche Wichtigmacher im Elysée-Palast. Aber das ist eine andere Geschichte.