JD Vance: Der Kronprinz von MAGA

Drei Tage lang tauchte Donald Trump Ende August 2025 nicht öffentlich auf – in Washington brodelte prompt die Gerüchteküche. In den sozialen Medien wurde bereits gemunkelt, der 79-Jährige sei „verstorben“. Selbst ein Reporter von Fox News fragte den Präsidenten provokativ: „Wie haben Sie am Wochenende erfahren, dass Sie tot sind?“ Trump winkte ab, sprach von „Fake News“ und beteuert, er habe nur privat Golf gespielt und „sich bester Gesundheit“ erfreut. Tatsächlich hatte das Weiße Haus kurz zuvor ungewöhnlich offen eine ärztliche Mitteilung veröffentlicht. Darin bestätigte der Arzt des Präsidenten eine chronische Venenschwäche in Trumps Beinen – eine bei über 70-Jährigen verbreitete, meist harmlose Durchblutungsstörung. Auch blaue Flecken auf Trumps Handrücken, die im Sommer auf Fotos auffielen, erklärte der Mediziner als gutartige Folgen von häufigem Händeschütteln und Trumps täglicher Aspirin-Einnahme. Fazit des Ärzte-Memos: Der Präsident sei weiterhin „bei ausgezeichneter Gesundheit“.

Dennoch bleiben Zweifel. Trump ist seit seinem Amtsantritt im Januar 2025 der älteste Präsident in der US-Geschichte. Inzwischen nähert er sich seinem zehnten Monat im Amt, und immer wieder sorgen gesundheitliche Spekulationen für Unruhe. Politische Gegner und selbst manche Parteifreunde argwöhnen, Alter und Konstitution könnten seine Amtsführung beeinträchtigen. Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass fast zwei Drittel der Amerikaner Trumps Alter und Gesundheit als Hindernis für seine Fähigkeit sehen, das Präsidentenamt auszuüben. Zudem traut eine Mehrheit der Bevölkerung den spärlichen Gesundheits-Updates aus dem Trump-Lager nicht – zu groß ist das Misstrauen nach früheren Beschönigungen. Trump selbst gibt sich unbeeindruckt: Er fühle sich „so gut wie nie“ und strotze vor Energie. Doch die Spekulationen reißen nicht ab, ob der betagte Präsident die volle Amtszeit durchstehen wird – oder ob bald sein Vize einspringen muss. Auslöser der jüngsten Gerüchte war ausgerechnet ein Interview von Vizepräsident J.D. Vance, in dem dieser gelassen versicherte, Trump sei „in guter Verfassung“, er selbst sei aber im Ernstfall bereit, den Oberbefehl zu übernehmen. Diese Aussage – gepaart mit Trumps kurzem Abtauchen – heizte die Debatte um eine mögliche Amtsunfähigkeit weiter an.