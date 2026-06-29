Leitartikel: Ohne Training kein Sieg

Ja, beim Fußball sind überraschend viele bereit, sich in den Dienst der Sache zu stellen. Noch bemerkenswerter ist, was wir auf dem Rasen letztlich akzeptieren: Wettbewerb. Hierarchie. Disziplin. Harte Entscheidungen. Über Aufstellungen und Taktik wird gestritten. Über die Logik des Wettbewerbs nicht.

Wir wissen, dass Leistung einen Unterschied macht. Niemand fordert beim Nationalteam: Gewinnen ja, aber beim Training brauchen wir uns nicht überanstrengen. Ganz im Gegenteil: Reinbeißen, durchbeißen, festbeißen lautet die selbstverständliche Devise, um auf dem Platz nicht mit Mittelmaß unterzugehen.