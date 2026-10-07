Steuern: Wenige zahlen viel

Das Ergebnis wird in der Integrierten Lohn- und Einkommensteuer-Statistik sichtbar, die die Statistik Austria für das Jahr 2023 gerade fertiggestellt hat. Darin werden sämtliche Einkommen zusammengefasst. Löhne aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit genauso wie Einkommen aus selbstständiger, aber auch Pensionen. 7,8 Millionen Männer und Frauen sind demnach auf insgesamt 269,9 Milliarden Euro gekommen. Das entspricht rund 34.000 Euro pro Kopf. Die Steuerleistung belief sich auf 38,9 Milliarden Euro bzw. 4.979 Euro pro Kopf.

Wobei der Durchschnitt hier wenig bis nichts zum Ausdruck bringt: Bei einem Drittel der Personen lag das Einkommen unter 20.000 Euro – und sie mussten in ihrer Gesamtheit auch nicht nur keine Steuer zahlen, sondern erhielten eine Gutschrift (Negativsteuer). Umgekehrt fielen zwar gerade einmal 0,6 Prozent in die höchste Einkommensstufe, die bei 200.000 Euro beginnt: Pro Kopf erreichten diese rund 47.000 Spitzenverdiener aber über 400.000 Euro, und dafür mussten sie auch sehr viel abliefern; ebenfalls pro Kopf knapp 150.000 Euro nämlich. Summa summarum kamen damit allein von ihnen 6,9 Milliarden Euro für den Staatshaushalt zusammen bzw. knapp ein Fünftel des gesamten Lohn- und Einkommensteuer-Aufkommens.