Überstunden, Bürokratie, Lehrermangel: Schul-Direktionen oft überlastet

Laut Schulleiterbefragung gibt es bei den Sekretariatskräften an allen Schulformen eine Unterversorgung. An den AHS, berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS) liegt man etwas unter dem eigentlichen Bedarf (18 bis 24 Prozent). Die in der Regel deutlich kleineren Volks-, Mittel-, Sonder- und Polytechnischen Schulen würden allerdings laut Erhebung eigentlich doppelt bis fast dreimal so viel Unterstützung benötigen, wie sie bekommen.

In einzelnen Bundesländern ist die Versorgung besonders schlecht, vor allem an den vielen Volksschulen mit sehr wenigen Klassen in den Flächenbundesländern. In Kärnten, der Steiermark, Ober- und Niederösterreich gibt es dort nur an einem Fünftel bis der Hälfte eine Sekretariatskraft. Im Burgenland ist die Lage mit fünf Prozent laut Studie "besonders prekär". "Die Bildungsdirektionen agieren hier relativ unterschiedlich", kritisierte Georg König – Mitautor der Studie, Ex-AHS-Direktor und Mitglied der Vereinigung pädagogischer Führungskräfte – im Gespräch mit der APA.

Insgesamt hat die Hälfte der Schulen bis zu 10 Stunden Unterstützung im Sekretariat, bei einem Drittel sind es mehr. Mit dem Unterstützungspersonal, das seit 2020 über ein Langzeitarbeitslosen-Projekt zur Verfügung gestellt wird, sind die Schulen generell zufrieden. Große Zustimmung gibt es für das ab Herbst geplante "Mittlere Management" an den Pflichtschulen, bei dem die Schulen Zusatzstunden bekommen, damit Lehrkräfte die Schulleitung etwa bei Elternarbeit oder der Verbesserung der Schulqualität unterstützen sollen. 87 Prozent der Befragten wünschen sich aber zusätzlich eine fixe Stellvertretung, die auch Teile ihrer Leitungsaufgaben übernehmen kann.

Wegen des teilweise anhaltenden Lehrermangels geht in den Direktionen laut Befragung auch viel Zeit für Krisenmanagement und das Stopfen kurzfristiger Personallücken drauf. 45 Prozent der Befragten haben an ihrer Schule aktuell zu wenige Lehrkräfte, vor allem an den Volksschulen, in der Sonderpädagogik, bei ganztägigen Angeboten und in den Fächern Physik, Chemie, Sport und Musik. Kompensiert wird durch Überstunden oder indem nicht ausgebildete oder fachfremde Lehrkräfte in der Klasse stehen, teilweise fallen auch Stunden aus oder Klassen werden zusammengelegt.