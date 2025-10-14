Was bringt die Vorschule?

Wenn in Bezug auf das österreichische Bildungssystem von früher Selektion die Rede ist, dann bezieht sich das meist auf die Trennung, die bei Zehnjährigen erfolgt; die einen kommen in die Mittelschule, die anderen ins Gymnasium.

In Wirklichkeit gibt es aber schon viel früher eine Art Trennung, die gut gemeint ist: Sechsjährige, die als „nicht schulreif“ eingestuft werden, kommen in die Vorschule. Das sind viele: 2022/2023 handelte es sich um 10,9 Prozent bzw. ein Neuntel aller Schulanfänger.