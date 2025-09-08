Andreas Salcher: „Ich bin für die totale Abschaffung der Lehrpläne“

Sie beschreiben in Ihrem Buch KI als Hilfsmittel und geben Tipps, wie man KI vor allem auch als Elternratgeber nutzen kann, um sich leichter zu tun bei bestimmten Aufgaben. Sehen Sie die Gefahr, dass Schülerinnen und Schüler durch die Anwendung von Tools wie ChatGPT wichtige Aufgaben verlernen?

Das ist wie mit der Zahnpasta. Wenn die einmal aus der Tube heraus ist, kriegst du sie nicht mehr zurück. Man kann ChatGPT nicht verbieten und ich halte das Handyverbot, ehrlich gesagt, für einen Verzweiflungsversuch. An sich ist künstliche Intelligenz eine der wichtigsten Zukunftstechnologien, wenn nicht überhaupt die wichtigste. Zu sagen, ich isoliere die Schule davon, das halte ich für sinnlos. Man muss massiv in die Ausbildung der Lehrer investieren. Ein guter Lehrer hat überhaupt kein Problem mit KI, wenn er sie gemeinsam und transparent mit den Schülern nutzt.

Wie sollte man KI in der Schule verwenden?

Was ChatGPT zum Beispiel sehr gut kann, ist Lernpläne und Lernstrategien zu entwickeln, Zusammenfassungen, etc. Dagegen spricht überhaupt nichts. Ich verwende auch ChatGPT. Natürlich gibt es Gefahren, weil man das Denken irgendwann verlernt und bequem wird. Deswegen gebe ich Tipps, was Eltern machen können, wie sie sich informieren können, wo die Gefahren liegen und so weiter. KI kann uns unterstützen, aber die Bereitschaft zu lernen, die kann uns Technologie Gott sei Dank noch nicht abnehmen.

Sie schreiben viel darüber, dass man die Motivation fürs Lernen oft durch zwischenmenschliche Beziehung mit der Lehrperson aufbaut. Ist diese große Aufgabe den Lehrern wirklich zumutbar?

Das ist keine Aufgabe, das ist die Grundvoraussetzung. Wenn es ein Naturgesetz des Lernens gibt, dann dass Lernen über Beziehung stattfindet. Wenn es Lehrern nicht gelingt, eine persönliche, wertschätzende Beziehung zu ihren Schülern aufzubauen, findet Lernen nicht statt. Gute Lehrer unterrichten keine Gegenstände, sondern unterrichten Schüler. Problematisch sind vor allem die veralteten Lehrpläne, die angefüllt sind mit Stoff. Die wirklich guten Schulen, die ich kenne, befreien ihre Lehrer davon, Lehrpläne stur einzuhalten und Stoff zu machen. Ich bin für die totale Abschaffung der Lehrpläne. Man sollte lieber individuelle Lernpfade entwickeln, für jeden Schüler.

Ihr Buch will Eltern helfen, mit dem Schulsystem besser zurechtzukommen. Warum ist das Verhältnis zwischen Eltern und Schule so verhatscht?

Das Wort, das in dem Buch am meisten vorkommt, ist Wertschätzung. Und es gibt sehr wohl Direktoren und Lehrer, denen es gelingt, wertschätzende Beziehungen in der Schulgemeinschaft aufzubauen. Wenn das einmal funktioniert, dann ist schon viel getan. Aber das Problem sind die ein, zwei, drei Minderleister, die es an jeder Schule gibt, die Katastrophenlehrer*. Ich gebe in meinem Buch Tipps, wie man mit ihnen umgehen kann.