Analphabetismus: Millionen Österreicher haben eine Leseschwäche

Die zweite Möglichkeit besteht darin, mit der Leseschwäche zu leben. Muss wirklich jeder lesen und schreiben können? „Ich meine, wenn jemand gut durchs Leben kommt und beruflich gut verankert ist – nein“, sagt Muckenhuber. „Ich würde auch niemanden verurteilen, der ein tolles Kursangebot in der Nähe hat und nicht hingeht. Bildungsverweigerung muss auch möglich sein in einer vielfältigen Gesellschaft.“

Dann stellt sich aber die Frage nach Barrierefreiheit. In vielen Bereichen des öffentlichen Lebens kommt man ohne gute Lesekenntnisse nur schwer zurecht. Texte in leichter Sprache zum Beispiel ermöglichen es auch Menschen mit weniger hoher Lesekompetenz, sich zu informieren. Dabei besteht aber immer die Gefahr, dass relevante Inhalte verloren gehen. „Wir müssen im Alltag schriftsprachliche Barrieren abbauen, aber in den Lernangeboten erkennen wir an, dass wir es mit erwachsenen Menschen zu tun haben, die ja fähig sind, komplexe Sprache zu lernen und darauf auch ein Recht haben“, sagt Angelika Hrubesch.

Sonja Muckenhuber plädiert für „eine gewisse Normalität“ im Umgang mit dem Thema. „Es wäre für die betroffenen Menschen hilfreich, wenn es nicht so ein Tabu wäre. Natürlich soll man daran arbeiten, dass weniger Menschen diese Schwierigkeiten haben. Aber zugleich muss man auch einfach akzeptieren, dass es diese 29 Prozent gibt, und überlegen, wie man ihnen das Leben bei Beschriftungen von Gebäuden, bei Kommunikationswegen usw. leichter machen kann.“