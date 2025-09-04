Leitartikel: Mini-Reformen für Maxi-Probleme – Österreichs Bildungskrise

Ein Aufregerthema. Ein ernsthaftes obendrein. Doch mehr als ein Strohfeuer an Emotionen, ein paar Grundsätze („Das war schon immer so!“) und Mini-Reförmchen wie das Handyverbot kommen nicht heraus. Angesichts dieses Bildungssystems müsste jedoch täglich ein Sturm der Empörung durchs Land ziehen. Schließlich haben wir keine Rohstoffe, die unseren Wohlstand sichern. Unser Schatz ist die Bildung. Je mehr und je besser ausgebildet die Menschen, desto stärker und besser ist die Gesellschaft. Doch all das kümmert erstaunlich wenig.

Dabei ließe sich der Schulbeginn sogar wunderbar mit dem Aufregerthema der unsäglichen Teilzeit-Debatte verknüpfen. Denn schon der erste Schultag folgt einem Ritual, das kaum jemand infrage stellt: Er endet nach einer Stunde. Manchmal nach zwei oder drei Stunden. Oft werden nur ein paar Zettel verteilt. Unterricht soll es angeblich auch geben. Wozu die Gemächlichkeit? Zum Warmlaufen? Zum Durchzählen? Eine Generalprobe für den Echtbetrieb? Oder weil das System nach neun Wochen Ferien noch ein bisschen Zeit braucht, um auf Touren zu kommen?