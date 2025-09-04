Matura und dann? Warum viele Jugendliche ohne Studienplatz dastehen

In jenen Studien, in denen eine Aufnahmeprüfung zu absolvieren ist, müsse man sich schon im letzten Schuljahr, parallel zum Lernen für die Matura, auf den Test vorbereiten, sagt Davidovits. „Idealerweise wählt man die Maturafächer auch entsprechend aus, entscheidet sich also zum Beispiel, wenn man beim Aufnahmetest für das Medizinstudium, dem MedAT antritt, dafür, in Chemie oder Biologie zu maturieren.“ Der Test an den Medizin-Unis findet bereits kurz nach der Matura statt.

An den öffentlichen medizinischen Universitäten in Wien, Innsbruck, Graz und Linz werden jedes Jahr insgesamt 1.900 Studienplätze vergeben. An der MedUni Wien sind es 692 Plätze für Humanmedizin, 80 für Zahnmedizin. Heuer meldeten sich 7.729 Personen für den Test an. 2024 schafften es nur 7,8 Prozent der Bewerber, den MedAT an der Uni Wien sofort nach der Matura zu bestehen, so Joachim Punter, der für die Durchführung und Auswertung des Med‑AT verantwortlich zeichnet. Eine freiwillige Online-Befragung zeigte, dass knapp 30 Prozent den Test zuvor bereits einmal probiert haben, elf Prozent zweimal, 3,6 Prozent dreimal.

Für jene, die es nicht ins Wunschstudium geschafft haben, stellt sich die Frage: Was nun? „Ein Weg ist, ein Fach zu belegen, das sozusagen in der Nähe ist, bei Medizin beispielsweise Biologie oder Chemie und ein Jahr später nochmals beim Aufnahmetest anzutreten“, sagt Davidovits. Wer im Herbst nicht ohne Studienplatz dastehen wolle, brauche einen Plan B oder C und müsse sich für mehrere Studiengänge bewerben. Im Idealfall wissen jene Jugendliche, die studieren möchten, bereits Ende des vorletzten Schuljahres, wohin die Reise gehen soll, so die Bildungsberaterin.

Es gibt aber auch jene, die früh genug sicher sind, was sie studieren möchten. Am Ende stellt sich aber heraus: das gewählte Fach war nicht das richtige. Latein war im Gymnasium das Lieblingsfach von Isabel K., sie entschied sich in der siebenten Klasse, Klassische Philologie – also Latein und Altgriechisch – zu studieren. Im Lauf der Maturaklasse reifte der Entschluss, ein zweites Studium zu belegen: Judaistik. Die Erwartungshaltung der jungen Frau: „Ich hatte Vorstellungen wie zum Beispiel Uniprofessorin zu werden, was natürlich sehr schwer ist, aber ich dachte mir, ich kann so vielleicht auch einmal in einem Museum arbeiten, oder generell in die Forschung gehen.“ Beide Studien können ohne Aufnahmeverfahren inskribiert werden.