Knappes Drittel für „Neudefinition“ der Neutralität

Die Österreicher und Österreicherinnen halten an der Neutralität fest. Im Gallup-Stimmungsbarometer sehen 88 Prozent (n=1.000, repräsentativ für die österreichische Bevölkerung ab 16, 21.-30. April) diese als Teil der österreichischen Identität. 54 Prozent wollen sie unverändert beibehalten, 30 Prozent sprechen sich für eine Neudefinition aus und nur acht sind für die Abschaffung. Die größten Gefahren ortet die Bevölkerung aus Russland (64 Prozent), USA (54) und China (35).

Bei der Frage, mit welchen Ländern die Europäische Union bevorzugt Bündnisse eingehen sollte, werden am häufigsten das Vereinigte Königreich (41 Prozent), Indien (29) und China (24) genannt. Die Zustimmung zu den USA hat sich seit 2021 mehr als halbiert.