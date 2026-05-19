Die Macht des Mobs: Eine Analyse der Empörungskultur

Emotion zieht. Sowohl bei den Algorithmen der Social-Media-Plattformen als auch bei politischen Eliten. Insbesondere Populisten beherrschen das Narrativ von „die da oben gegen uns hier unten“ perfekt. Dabei präsentieren sie sich bewusst an der Seite der Masse, machen die Eliten verantwortlich oder identifizieren einen Sündenbock für die Achillessehnen der Gesellschaft.

Über Algorithmen werden die emotional aufgeladenen Themen dann primär an die Menschen gespielt, die ohnehin schon prädestiniert für die Inhalte sind. Was folgt, ist ein Schneeballeffekt, der von simpler Rezeption über Meinungsmache bis Radikalisierung reichen kann. Was in der Theorie nach abstrakter Massenpsychologie klingt, zeigt sich in der Praxis an konkreten Fällen – etwa, wenn ein Konzert abgesagt wird, weil sich die Wut im Netz entlädt.

Dem geplanten Robbie-Williams-Konzert in Istanbul sollen Berichten zufolge Kampagnen auf Social Media vorangegangen sein, die zum Boykott des „Zionisten“ aufriefen. Die Posts wurden bis zu tausendfach aufgerufen, geteilt und kommentiert. Viele Kommentare verlinkten direkt Politiker und ihre Ämter, wie den türkischen Innenminister, den Gouverneur Istanbuls, das Ministerium für Tourismus und Kultur sowie das Innenministerium.

Von einer „Schande“ war hier zu lesen. Von „zionistischen Mistkerlen“. Vom „Terrorstaat Israel“. Davon, Robbie Williams nicht in „meinem“ Land haben zu wollen. Es wurden der Boykott und eine Absage gefordert und mit Gewalt gedroht. Das Konzert wurde abgesagt – „aus Sicherheitsgründen“. Mit dieser Begründung steht diese Absage nicht allein. Aus Sicherheitsbedenken strich Istanbul rund einen Monat zuvor auch das Konzert des jüdisch-algerischen Musikers Enrico Macias. Auch die norddeutsche Stadt Klütz sagte den Auftritt von Michel Friedman über ein Jahr im Voraus aus Sicherheitsgründen ab.