Leitartikel: Ein Leben in Teilzeit hat Konsequenzen

Und genau hier beginnt die eigentliche Pensionsdebatte. Denn Österreich diskutiert Pensionen gerne moralisch. Internationale Organisationen diskutieren sie mathematisch. Der Internationale Währungsfonds erklärt seit Jahren dasselbe: Wenn immer mehr Pensionisten von immer weniger Erwerbstätigen finanziert werden müssen, geht sich das irgendwann nicht mehr aus. Wenn Menschen länger leben, können sie nicht gleichzeitig länger Pension beziehen und obendrein noch immer viel zu früh aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden. Die Konsequenz daraus ist banal: höheres faktisches Pensionsalter, Kopplung an die Lebenserwartung, mehr private Vorsorge.

Viele europäische Länder haben das gesetzliche oder faktische Pensionsalter bereits angehoben. Österreich setzt dagegen bislang stärker auf Anreize zum freiwilligen Weiterarbeiten – etwa mit Begriffen wie „Aktiv-Pension“. Aber wenn die Politik selbst regelmäßig auf zusätzliches Arbeitskräftepotenzial älterer Beschäftigter verweist, warum hebt sie dann nicht einfach das Pensionsalter an? Wohl wissend, dass die Debatte über ein höheres tatsächliches Pensionsalter langfristig kaum zu vermeiden sein wird.

Natürlich haben Pensionisten berechtigte Ansprüche. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie ein immer kleinerer Anteil Erwerbstätiger diese Leistungen dauerhaft finanzieren soll. Je stärker die Zuschüsse aus dem Budget steigen, desto größer wird auch der Druck auf jüngere Generationen, die das System noch über Jahrzehnte tragen müssen.