Asylanträge in Österreich auf historisch niedrigem Niveau

Die Einschränkung des Familiennachzugs für Asylberechtigte durch die Regierung sei ein Faktor, sagt Kristof Bender, stellvertretender Vorsitzender der Europäischen Stabilitätsinitiative, einer Denkfabrik: Es sei jedoch riskant, sich zu stark auf die eigene Schulter zu klopfen. Grund: Hauptsächlich hänge der Rückgang der Asylanträge mit Faktoren zusammen, die die Regierung nicht beeinflussen könne. Aus Syrien gebe es seit dem Sturz von Baschar al-Assad kaum noch Fluchtbewegungen und aus Afghanistan, wo die Taliban die Macht übernommen haben, seien ebensolche fast unmöglich geworden. Dasselbe gelte für Gaza. Außerdem komme es an den meisten EU-Außengrenzen zu Zurückweisungen. Die Situation in Europas Umfeld könne und werde sich jedoch wieder ändern, warnt Bender: Steigen Asylanträge wieder, sei auch die verbliebene Glaubwürdigkeit der Regierung dahin.

Herbert Kickl wird so oder so weiter auf einen „Systemwechsel“ drängen. Das tut er zunehmend unabhängig von der Entwicklung der Fluchtbewegungen, indem er sich zusätzlich immer stärker für sogenannte „Remigration“ ausspricht. Damit gemeint ist die massenhafte Ausweisung von Menschen mit Migrationshintergrund, die nicht erst auf dem Weg nach Österreich sind, sondern sich zum Teil schon seit Jahren hier befinden.