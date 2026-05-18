Was man von Elke Kahr lernen kann

Tatsächlich wird die Bedeutung von Empathie für politische Erfolge unterschätzt: Insbesondere Vertreter von ÖVP und SPÖ erklären sich ihre miss­liche Lage gerne damit, dass sie sich in Zeiten wie diesen nur unbeliebt machen könnten. Auf die Idee, bei Sparpaketen etwa zuerst bei sich und der Parteienförderung anzusetzen, kommen sie jedoch nicht. Bei der Präsentation des Doppelbudgets 2027/28 Ende April haben sie ausschließlich eine reale Kürzung von Pensionen und Familienbeihilfen angekündigt.

Wie wichtig Empathie ist, sieht man am Beispiel von Elke Kahr: Die Grazer Bürgermeisterin kann zuversichtlich in die Gemeinderatswahl am 28. Juni gehen. Umfragen zufolge darf sie damit rechnen, gestärkt zu werden – obwohl sie Regierungsverantwortung trägt und nicht bei den Freiheitlichen, sondern bei den Kommunisten tätig ist.