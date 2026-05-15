Generation Pension: Wie die Regierung ihre treuesten Wähler verliert

Lud die Regierungsspitze die Interessenvertreterinnen wenigstens vorab zum Gespräch, bevor offiziell wurde, dass im Doppelbudget 2027/28 wieder 550 Millionen Euro bei den Pensionserhöhungen eingespart werden sollen. „Das ist die beste Wahlhilfe für die FPÖ“, murren Babler-Kritiker. Politikwissenschafter Laurenz Ennser-Jedenastik von der Uni Wien geht davon aus, dass sich die Zuwächse der FPÖ in den Meinungsumfragen, derzeit liegt sie bei rund 36 Prozent, aus dieser Altersgruppe speisen, „die bisher nicht so sehr bei der FPÖ zuhause war“.

Meinungsforscher Christoph Haselmayer (Institut für Demoskopie und Datenanalyse) bestätigt das mit Blick auf seine Umfragen: „Die ÖVP ist bei den Pensionistinnen und Pensionisten immer noch stark, aber sie verliert an Boden. Aber die Blauen werden von Halbjahr zu Halbjahr stärker.“ Konkret: Wären kommenden Sonntag Nationalratswahlen würden nur noch 30 Prozent der Pensionistinnen und Pensionisten die ÖVP wählen, die FPÖ käme in dieser Gruppe bereits auf 26 Prozent, die SPÖ rutscht auf 22 Prozent ab.

„Das liegt aber nicht nur an den Einschnitten bei den Pensionen, sondern hier zeigt sich der allgemeine Unmut in der Bevölkerung und der Wunsch nach einem Systemwechsel“, sagt Haselmayer. Waren die Pensionisten bisher eine bewahrende Gruppe, seien nun auch sie zunehmend auf Wechsel eingestellt.