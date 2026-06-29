ABO

Norbert Hofer bleibt nach Führerschein-Entzug im Landtag

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Hofer bei einer Landtagssitzung im November
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Norbert Hofer bleibt nach seiner alkoholbedingten Führerscheinabnahme FPÖ-Landtagsabgeordneter im Burgenland. Dies sei auch mit der Bundespartei so besprochen, erklärte Hofer am Montag gegenüber der APA. "Mir tut's leid, das ist mir noch nie passiert", so der Mandatar über die Fahrt unter Alkoholbeeinträchtigung. Er habe nun auch die Konsequenzen zu tragen, meinte er mit Verweis auf die Führerscheinabnahme.

von

Die Bundes-SPÖ hatte bereits am Sonntag Hofers Rücktritt gefordert. Der ehemalige Bundespräsidenten-Kandidat erklärte dazu, er habe Kontakt mit der freiheitlichen Bundespartei gehabt und es sei nun alles dazu gesagt: "Ich bleibe Landtagsabgeordneter."

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Die Umfragewerte hätte er gern anders, aber die Politik passt
Politik
Karner: Bei Asyl erstmals seit Langem "Minuszuwanderung"
"Krone": Norbert Hofer musste Führerschein abgeben
Politik
Norbert Hofer wurde Führerschein entzogen
Viele nachgeborene Kinder brauchen Asyl
Politik
Kinder sind stärkste Gruppe bei Asylwerbern
Am 23. August 2024 trat Bürgermeister Luger zurück
Politik
Kurzer Prozess gegen Linzer Ex-Bürgermeister Luger geplant
Auch ältere Arbeitehmer müssen Arbeitslosenbeiträge zahlen
Politik
Abgaben für ältere und geringfügige Beschäftigte steigen
++ ARCHIVBILD ++ Tool kann Aktivitäten im Internet und auf Social Media analysieren
Politik
Überwachungssoftware: Innenressort verlängert Lizenz
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER