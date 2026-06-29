Norbert Hofer bleibt nach Führerschein-Entzug im Landtag

Norbert Hofer bleibt nach seiner alkoholbedingten Führerscheinabnahme FPÖ-Landtagsabgeordneter im Burgenland. Dies sei auch mit der Bundespartei so besprochen, erklärte Hofer am Montag gegenüber der APA. "Mir tut's leid, das ist mir noch nie passiert", so der Mandatar über die Fahrt unter Alkoholbeeinträchtigung. Er habe nun auch die Konsequenzen zu tragen, meinte er mit Verweis auf die Führerscheinabnahme.

von APA