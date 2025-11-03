New Yorker Finanzwelt rüstet sich für linken Bürgermeister Zohran Mamdani

Das schürt in der Finanzwelt Sorgen. Firmen könnten New York verlassen, wenn die Stadt wirtschaftsfeindlich werde, sagte etwa Cromwell Coulson, Chef der Handelsplattform OTC Markets Group. In seinem früheren Leben sorgte Mamdani als Musiker mit provokanten Videos und Auftritten etwa mit der Hip-Hop-Legende RZA für Aufsehen. 2020 kandidierte er aber mit Erfolg für einen Sitz im Abgeordnetenhaus des Bundesstaates New York. Dort vertritt er den Stadtteil Queens, in dem die meisten Einwohner indischer Abstammung leben. In Steuerunterlagen lässt er sich dennoch weiter unter anderem als "selbstständiger Rapper" führen und bezieht auch Tantiemen für seine Musik etwa unter den Künstlernamen "Mr. Cardamom".

Vielen Finanzgrößen ist er nicht geheuer. Der Investor Bill Ackman etwa warnte, Mamdanis Pläne seien wirtschaftsfeindlich. Das werde Arbeitsplätze vernichten und Unternehmen in die Flucht schlagen. Ackman spendete eine Million Dollar an eine Gruppe von Gegnern Mamdanis. Der Milliardär Dan Loeb unterstützte Anti-Mamdani-Initiativen mit Hunderttausenden Dollar. Der Chef der Investmentbank Lazard, Peter Orszag, sagte, man hoffe, dass die schlimmsten Befürchtungen nicht eintreten würden.