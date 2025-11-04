Bürgermeisterwahl in New York: Zwei der drei Kandidaten haben reelle Chancen

Seine Strategie stützt sich auf zwei Botschaften: Reduzierung der hohen Lebenshaltungskosten in New York und eine aggressive israelkritische Pro-Palästina-Position bei gleichzeitiger Verharmlosung des palästinensischen Terrors und der Hamas.

Er erreicht damit eine Million ­Muslime in New York und die junge Generation der Wahlberechtigten, unter ihnen ein Teil der jüdischen Bevölkerung, die in Opposition zur israelischen Regierung steht.

Kurz nach dem 7. Oktober 2023 sprach er von einem Genozid in Gaza, bevor Israel noch mit dem militärischen Angriff begonnen hatte. Bei Wahlveranstaltungen brüllt er rhythmisch ‚Free Palestine‘ ins Mikrofon und die Menge wiederholt es tobend wie bei einem Pop-Konzert.

Elliot Cosgrove, Rabbiner der Park Avenue Synagoge, warnt: „Mamdani bedeutet eine Gefahr für die jüdische Bevölkerung.“

„Ewig grinsend, glattgebügelt und sprachgewandt verbreitet er Lügen über Israel, lehnt eine Entwaffnung der Hamas ab und motiviert zu Hass gegenüber der jüdische Bevölkerung“, kritisiert ihn Elisha Wiesel, der Sohn des Nobelpreisträgers Elie Wiesel.

Doch es gibt auch andere Stimmen. Der jüdische Kongressabgeordnete Jerrold Nadler unterstützt Mamdani und kündigte an, gemeinsam mit ihm gegen Hass und Vorurteile zu kämpfen.

Imame und Repräsentanten muslimischer Organisationen stehen nahezu geschlossen hinter ihm. MPAC (MuslimPublic Affairs Council): „Eine wichtige Entscheidung für Muslime in Amerika.“ Liberale Vertreter wie Zuhdi Jasser (American Islamic Forum for Democracy) kritisierten seine Kontakte zum radikalen Islam.

Präsident Trump nannte ihn einen ‚verrückten Kommunisten‘ und drohte, die finanzielle Unterstützungen für die Stadt zu blockieren.