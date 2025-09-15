Just Fucking Win: Die neue Strategie der US-Demokraten

Jonathan, ein pensionierter Architekt, den ich im Tennis-Klub kennenlernte, erzählte mir von einer Gruppe von Freunden, die sich zusammengeschlossen hatten mit einem einzigen Ziel: Die Wahl des Kongresses im November 2026 für die Demokraten zu gewinnen, und damit die Allmacht Präsident Trumps mit Kontrolle von Kongress und Senat zu beenden.

Ein paar ehemalige Rechtsanwälte, Ärzte, Finanzberater, ein Besitzer einer Baufirma, alle bereits in Pension. Wohnung oder Haus abbezahlt, die Kinder selbstständig, also was tun jetzt? „Wir holen uns den Kongress zurück“ – ist die Devise dieser aufgeregten, heiteren, teils zittrigen alten Männer, manche gestützt auf einen Stock, wenn sie aufstehen und lautstark ihrem Alltag noch Sinn und Zweck geben wollen.

Das Motto der Gruppen, die sich überall in den USA bilden: JFW – Just Fucking Win! Genug des Gejammers und der Empörung, Demokraten müssen wieder lernen, Wahlen zu gewinnen. „It’s enough“, sagte einer der Redner mit grauem, kurz geschnittenem Bart und schütterem Haar, „wir sind mitverantwortlich für den Erfolg der Republikaner, über den Zerfall der Demokratie uns aufzuregen und blöde Witze über Trump zu machen, das reicht einfach nicht.“