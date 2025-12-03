New Yorks First Lady Rama Duwaji: Prinzessin Diana der Gen Z

Die Biografie der 28-Jährigen wirkt wie eine Landkarte des 21. Jahrhunderts: geboren in Houston, aufgewachsen in Dubai, ausgebildet zwischen Doha und Richmond, angekommen in New York. Beim Umzug mit neun Jahren nach Dubai habe sie sich als All-American-Girl gefühlt, erzählte sie Podcasterin Yosra Emamizadeh.

Nach ihrem Universitätsabschluss 2019 habe sie begonnen, sich mit dem „Leben in einer Diaspora“ auseinanderzusetzen. „Ich begann, Arbeiten über Identität zu machen und darüber, was es bedeutet, als Syrerin im Ausland zu leben“, so Duwaji im Podcast.

Die syrischen Wurzeln ihrer Familie – ihr Vater ist Computeringenieur, ihre Mutter Ärztin –, die arabische Kultur ihrer Schuljahre und die amerikanische Gegenwart sind Inspiration für Duwajis künstlerische Perspektive. Zeichnen und Gestalten ist für sie seit Langem ein Ort, an dem Herkunft keine Rechtfertigung verlangt. Ihre Arbeiten tragen die Spuren einer globalen Biografie.