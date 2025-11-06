Zohran Mamdani ist Bürgermeister von New York – und was jetzt?

Traditionell waren junge Menschen, städtische Milieus und Einwanderungsgruppen Wähler der Demokraten. Die Partei galt auch lange als Vertreterin der Arbeiterklasse. "Doch dieses Profil hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten deutlich verschoben", erklärt Lammert.

Dass die Demokraten bei klassischen sozialökonomischen Fragen – den sogenannten "bread-and-butter issues" – den Anschluss verloren haben, hätte Präsident Donald Trump früh erkannt, erklärt Lammert. "Davon profitieren die Republikaner. Die Arbeiterklasse ist den Demokraten davongelaufen." Denn der Partei gelingt es nicht, eine klare Botschaft zu formulieren. Oder das politische Personal aufzubauen, das diese vermitteln könnte.

In der Forschung werde dieses Phänomen schon seit Jahren diskutiert, sagt der USA-Experte. "Der Wahlsieg von Joe Biden 2020 hat das nur zeitweise überdeckt. Nach der Niederlage 2024 zeigte sich wieder deutlich ein Vakuum in der Partei." Trump und seiner Regierung gelingt es "deutlich besser", diesen Spagat, zwischen verschiedenen Wählergruppen zu balancieren, so Lammert weiter. "Er versteht es, seine Wählerkoalition anzusprechen und ein klares, häufig religiös aufgeladenes Bild der amerikanischen Gesellschaft zu entwerfen."

Es überrascht daher nicht, dass die Demokratische Partei in Umfragen nur auf rund 30 Prozent Zustimmung kommt. "Auffällig ist eher, dass selbst Trump mit etwa 37 Prozent besser abschneidet", sagt Lammer. Früher hätten die Demokraten von seiner Unbeliebtheit profitiert. Doch dieser Mechanismus funktioniere heute nicht mehr.