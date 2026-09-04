Farage und Bardella kooperieren bei Migration

Eine Doku des Senders Channel 4 News legt nahe, dass sich die Partei des Brexit-Vorkämpfers Nigel Farage Gelder eines ausländischen Unternehmers sichern wollte. Zwei hochrangige Funktionäre legten am Freitag ihre Ämter nieder, darunter ein enger Berater von Farage.

"Wir werden heute eine echte neue Entente Cordiale zwischen unseren Parteien und unseren Ländern begründen", sagte Farage in seiner Rede in Birmingham an der Seite von Bardella, dem Vorsitzenden des rechtspopulistischen französischen Rassemblement National. Die Entente Cordiale aus dem Jahr 1904 diente der Lösung der Konflikte zwischen Frankreich und Großbritannien auf dem afrikanischen Kontinent.

In seiner auf Englisch gehaltenen Rede lobte Bardella die gemeinsame "Kultur und Zivilisation" beider Länder und kündigte an, die illegale Einwanderung über den Ärmelkanal zu beenden. "In den vergangenen Jahren hat (Präsident) Emmanuel Macron es versäumt, unser Land zu schützen", sagte Bardella. Eine von seiner Partei geführte Regierung würde "alles in ihrer Macht Stehende tun, um sicherzustellen, dass Frankreich nicht länger das Sprungbrett für illegale Migration ins Vereinigte Königreich ist", fuhr Bardella unter Applaus fort.

Reform UK lag in Umfragen in Großbritannien über ein Jahr lang bis zum Juli vorne. Zuletzt verlor die Partei jedoch wegen verschiedener Skandale um Vorwürfe der illegalen Parteifinanzierung an Zustimmung.

Bardella hofft, Frankreichs Premierminister zu werden, sollte seine Partei bei der Wahl im kommenden Jahr gewinnen. Die nächste Parlamentswahl in Großbritannien findet 2029 statt. Die Labour-Regierung in London hatte in dieser Woche erklärt, dass in diesem Sommer die niedrigste Zahl an Booten mit Migranten über den Ärmelkanal von Frankreich nach England seit 2019 verzeichnet worden sei.