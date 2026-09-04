Sabotage an Umspannwerk in Nordrhein-Westfalen

Nach dem Fund eines verdächtigen Gegenstands an einem Umspannwerk in Dormagen zwischen Köln und Düsseldorf im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen geht die Polizei von einem Sabotagedelikt aus. Den Ermittlern liege ein Bekennerschreiben vor, sagte ein Sprecher der Polizei Köln der Deutschen Presse-Agentur. Ein Spaziergänger hatte einen verdächtigen Gegenstand an dem Umspannwerk entdeckt.
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Vor zwei Tagen war es an einem Umspannwerk in Bergheim westlich von Köln zu einer Attacke auf ein Umspannwerk gekommen. Dort waren mehrere Abschussvorrichtungen entdeckt worden. Einen ähnlichen Vorfall gab es in Brandenburg. Die Ermittler gehen davon aus, dass beide Vorfälle auf verfassungsfeindliche Sabotage zurückzuführen sind.