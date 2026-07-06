Neue Schulfächer werden beschlossen

Einweg-E-Zigaretten werden per Gesetz mit Jahresende verboten. Empfindliche Strafen sind für das Wegwerfen von Zigarettenstummeln auf Spielplätzen vorgesehen. Gleich zu Beginn der Sitzung (9 Uhr) widmen sich die Abgeordneten einer Stärkung der Volksgruppen. Sie werden in Zukunft explizit im Volksgruppengesetz genannt, abgesichert durch eine Verfassungsbestimmung. Vereinfacht wird die Verlängerung von Sterbeverfügungen. Dazu kommen noch diverse Verbesserungen im Konsumentenschutz, beispielsweise dass ein Produkt nicht vorsätzlich mit einer begrenzten Lebensdauer geplant oder konzipiert werden darf.

Der erste von fünf Tagen des Parlamentskehraus war am Montagabend nach rund 6,5 Stunden zu Ende gegangen.