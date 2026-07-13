NEOS-Chefin verteidigt Dengler-Rauswurf

Veit Dengler sei ein wesentlicher Impulsgeber bei der Gründung der NEOS gewesen und dann auch aus der Privatwirtschaft in die Politik gewechselt. Vorwürfe eines autoritären Führungsstils wies Meinl-Reisinger zurück. "Wir sind eine liberale Partei, und wir lieben leidenschaftlich sogar die Debatte", sagte sie. Zu dieser Debatte brauche es aber Offenheit und Vertrauen. "Dieses Vertrauen hat ein Abgeordneter durch sein Handeln gebrochen."

Die NEOS hatten Dengler am Freitag aus Nationalratsklub und Partei ausgeschlossen. Unmittelbarer Grund war die Anfertigung einer Tonbandaufzeichnung einer vertraulichen NEOS-Klubsitzung - in dieser ging es unter anderem um das Vorgehen Denglers in der Nationalratssitzung am gleichen Tag, in der er dazu aufforderte, wegen der aus seiner Sicht zu hohen Parteienförderung dem Budgetkapitel zum Bundeskanzleramt nicht zuzustimmen. Dengler warf der Partei nach seinem Ausschluss eine "autoritäre" Führung vor.