ABO

Hitze - SPÖ startet Umfrage zu Kindergärten

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
++ ARCHIVBILD ++ Auch die Kindergärten haben im Sommer geöffnet
©APA/APA/dpa/Oliver Berg
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Die SPÖ startet eine Umfrage zur Hitzesituation in Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen."Wenn über Hitze gesprochen wird, stehen oft Schulen im Mittelpunkt. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass viele Kinderkrippen und Kindergärten gar keine Sommerferien haben und den ganzen Sommer über offenhalten", so Elementarpädagogik-Sprecherin Silvia Kumpan-Takacs in einer Aussendung.

von

Ziel der Umfrage sei es, mehr Aufmerksamkeit auf die Situation in der Elementarpädagogik zu lenken und gemeinsam mit den Betroffenen konkrete Lösungen zu entwickeln. Sie richtet sich an Pädagoginnen und Pädagogen sowie Assistenz- und Betreuungskräfte. Betroffene sollen dann berichten können, wie sie die Hitzetage erleben und welche etwaigen Maßnahmen bereits funktionieren und welche nicht. Interessierte können über die Website der SPÖ teilnehmen.

ARCHIV - 03.08.2023, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Garderobe und Taschen von Kindern hängen im Flur einer Kindertagesstätte. (zu dpa: «CDU und Grüne wollen umstrittene Kita-Gesetze beschließen») Foto: Oliver Berg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Behindertenanwältin Steger sieht erheblichen Reformbedarf
Politik
Gutachten: Behindertenanwältin fordert grundlegende Reform
Henzinger gefällt Idee von Teilzeitstudium
Technik
Forschungsrat will Studium verbindlicher gestalten
Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ)
Politik
Für Rosenkranz Überprüfung von Mitarbeitern denkbar
Ministerin Korinna Schumann (SPÖ)
Politik
"Pflegebonus" soll gesetzlich abgesichert werden
Dengler am Freitag in der Plenarsitzung des Nationalrats
Politik
NEOS: Dengler beklagt nach Partei-Aus "autoritäre" Führung
Bundesheer: Weiter keine Einigung um Länge des Wehrdienstes
Politik
NEOS bitten bei Wehrdienstreform um Geduld
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER