Hitze - SPÖ startet Umfrage zu Kindergärten

Ziel der Umfrage sei es, mehr Aufmerksamkeit auf die Situation in der Elementarpädagogik zu lenken und gemeinsam mit den Betroffenen konkrete Lösungen zu entwickeln. Sie richtet sich an Pädagoginnen und Pädagogen sowie Assistenz- und Betreuungskräfte. Betroffene sollen dann berichten können, wie sie die Hitzetage erleben und welche etwaigen Maßnahmen bereits funktionieren und welche nicht. Interessierte können über die Website der SPÖ teilnehmen.