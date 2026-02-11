Nawalny-Mitstreiter Leonid Wolkow: Hoffen auf Putins Tod

Der in Litauen lebende russische Oppositionelle Leonid Wolkow hofft, dass ein etwaiger Tod von Präsident Wladimir Putin einen politischen Wandel in Russland auslöst, bei dem auch ins Ausland geflohene Politikerinnen und Politiker eine Rolle spielen könnten. Einstweilen wolle man sich im Exil auf Projekte konzentrieren, die für Stress bei Putin sorgen, sagte der enge Mitstreiter des 2024 zu Tode gekommenen Alexej Nawalny in einem Gespräch mit der APA in Wien.

Es bedürfe großer Anstrengungen, damit man aus dem Exil heraus für Russland auch politisch relevant bleiben könne, schilderte Wolkow. "Um nicht den Draht zu den Leuten zu verlieren, ist es wichtig zu verstehen, was für sie wichtig ist. Das ist auch deshalb nötig, um im politischen Leben Russlands nach Putin teilzunehmen", sagte er am Dienstagabend am Rande eines Auftritts im Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog. Der Politiker, der seine Karriere 2009 als Gemeinderat in der Millionenstadt Jekaterinburg begonnen hatte, ist derzeit in der von Nawalny gegründeten NGO "Fonds zur Bekämpfung der Korruption" (FBK) für politische Projekte zuständig und fungiert als eine Art Stabschef für Nawalnys Witwe Julia Nawalnaja.