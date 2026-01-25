Bundesheer präsentiert "Risikobild 2026"

Generalmajor Ronald Vartok, der das Risikobild vorstellen wird, hat bereits im Vorjahr gewarnt, dass sich Europa "im Krieg befindet". Er hatte auf Maßnahmen der hybriden Kriegsführung wie etwa Cyberangriffe, Drohnen und Luftraumverletzungen verwiesen. Generalsekretär Arnold Kammel wird bei der Veranstaltung im Raiffeisen-Forum in Wien die verteidigungspolitischen Ableitungen für Österreich skizzieren. Die Regierung erarbeitet aktuell eine neue Sicherheitsstrategie. Das Bundesheer verfolgt einen Aufbauplan mit einem Volumen von ca. 16,8 Milliarden Euro. Zuletzt hat sich Tanner für eine Verlängerung des Wehrdiensts - bei gleichzeitiger Verlängerung des Zivildiensts - ausgesprochen.