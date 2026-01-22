5 Fragen zum NATO-Artikel 5

Die ersten Tage im neuen Jahr haben einmal mehr Risse in der westlichen Sicherheitsordnung offengelegt. US-Präsident Trump pocht weiterhin darauf, dass sich die USA Grönland einverleiben. Damit rückt auch das nordatlantische Verteidigungsbündnis verstärkt in den Fokus. Der Artikel 5 gilt als Schlüsselstelle des Nordatlantikvertrags, denn er ist die rechtliche Grundlage, auf der die Mitgliedstaaten einen sogenannten Bündnisfall, also Beistand im Angriffsfall, ausrufen können.

Manche denken vielleicht: Greift jemand ein NATO-Land an, antworten automatisch alle NATO-Länder mit einem militärischen Gegenschlag. Aber stimmt das überhaupt? Und was passiert, wenn ein NATO-Land selbst der Aggressor ist? Fragen und Antworten rund um den Artikel 5.